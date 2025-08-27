Am 29. und 30. August verwandelt sich das Gelände Gurlaina in Scuol zu einem Treffpunkt der Mountainbike-Szene. Nach fünf Jahren am Stradun endet der Bike-Marathon dieses Jahr wieder in Gurlaina, dies aufgrund von Bauarbeiten am Stradun. Im Vergleich zu früher fahren die Teilnehmenden nicht mehr über die Gurlaina-Brücke ins Ziel, sondern wie bereits 2019 über die alte Holzbrücke über den Inn. Der abschliessende kurze Anstieg zum Ziel ist die allerletzte Strapaze dieses herausfordernden Rennens rund um den Schweizerischen Nationalpark. Rund 1500 Fahrerinnen und Fahrer werden zum 24. Nationalpark Bike-Marathon erwartet, um die Trails rund um den Schweizerischen Nationalpark zu erleben.





Fünf Strecken

Die Königsdistanz «Vallader» führt über 141 Kilometer und 3848 Höhenmeter einmal komplett rund um den Nationalpark. Die Strecke «Jauer» startet in Fuldera und verläuft über das Val Mora und Livigno nach Scuol (107 km / 2756 Hm). Von Livigno aus geht es beim «Livignasco» über den 2694 Meter hohen Pass Chaschauna (70 km / 1767 Hm). Die Route «Putèr» beginnt in S-chanf und umfasst 47 Kilometer mit 870 Höhenmetern, während die kürzeste Distanz, der «Zernezer», über 33 Kilometer und 435 Höhenmeter von Zernez nach Scuol führt – ideal für Einsteiger und Familien.





Kids Race in Gurlaina

Kinder und Familien stehen auch dieses Jahr wieder im Fokus: Rund 16 Prozent der Anmeldungen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, sie starten in den Kategorien Gross und Klein, Junioren und am Kids Race. Bereits am Freitagabend lädt das Kids Race den Nachwuchs der Jahrgänge 2009 bis 2018 auf einen abgesperrten Rundkurs in Gurlaina. Die Skirennfahrerin Selina Egloff aus Scuol führt zusammen mit den Kindern die Streckenbesichtigung durch. Alle teilnehmenden Kinder erhalten ein Erinne­rungsgeschenk.





Hochkarätiges Teilnehmerfeld

Der amtierende Mountainbike-Europa­meister Andreas Seewald aus Deutschland ist ebenso am Start wie auch der langjährige Seriensieger Urs Huber, der bereits über 20-mal beim Nationalpark Bike-Marathon dabei war. Er und Hansueli Stauffer starten in diesem Jahr zum letzten Mal als lizenzierte Profis und beenden anschlie­ssend ihre Mountainbike-Karriere als Profis. Der einheimische Fadri Barandun aus Samedan startet ebenfalls am Nationalpark Bike-Marathon; gleich im Anschluss nimmt er an den Moun­tain­bike-Weltmeister­schaften im Wallis teil.

