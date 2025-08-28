Am Montag startet die Jagd mit etwelchen Neuerungen

Schüsse, die laut durch die Täler hallen, dürften während der am 1. September beginnenden Hochjagd weniger zu hören sein, als auch schon. Der Grund: Seit diesem Jahr sind auf der Hochjagd Schalldämpfer erlaubt. Auch erfuhr die Nutzung von Gästekarten eine Anpassung.