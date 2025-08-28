Gänzlich lautlos sind Schüsse aus dem mit einem Schalldämpfer bestückten Jagdgewehr aber bei weitem nicht. Der Überschallknall des Projektils bleibt weiterhin hörbar. Schalldämpfer schonen aber das Gehör der Jägerinnen und Jäger und sorgen ...
Am Montag beginnt die Bündner Hochjagd und für die Jägerschaft gleichermassen die schönste Zeit des Jahres.
Archivbild: Jon Duschletta
Archivbild: Jon Duschletta
Zum ersten Mal ist auf der Bündner Hochjagd der Einsatz von Schalldämpfern erlaubt. Der Erwerb dieses Hilfsmittels ist allerdings weiterhin bewilligungspflichtig.
