Der FC Celerina hat im Heimspiel gegen den CB Surses einen hart erkämpften 2:1-Sieg eingefahren – der erlösende Treffer fiel erst in der Nachspielzeit.
28.08.2025Korrespondent:in 3 min
Über fast die gesamte Spieldauer kontrollierten die Gastgeber das Geschehen, verpassten es aber, ihre Überlegenheit frühzeitig in ein beruhigendes Ergebnis umzuwandeln. Erst ein feiner Lupfer von Giuliano Colja in der 92. Minute brachte die ...
