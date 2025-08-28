Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
«Fingià illa Val Mora as tschüffa la schnuoglia lomma»
El vala sco «Mister Bikemaraton»: Il ciclist da professiun Urs Huber es stat 17 jadas a la partenza dal traget lung intuorn il Parc Naziunal, 15 jadas sül podest e set jadas ha’l guadagnà la cuorsa. Ma quista sonda saraja eir üna derniera per el, perquai ch'el as retira dal sport professiunal.
«Cul Pass Chaschauna n’ha eu persunalmaing üna relaziun dad «amur-ödi», disch Urs Huber, il victur da seria dal
Bikemaraton dal Parc Naziunal. Quia es el in acziun dal 2023 precis sur quel pass (fotografia: Martin Platter).
