31 votantas e votants da Zuoz haun aderieu in marcurdi saira in radunaunza cumünela unanimamaing il rendaquint 2024. Quel serra tenor üna comunicaziun da la vschinauncha da Zuoz cun sortidas ed entredgias ill’otezza da s-chars 12,3 milliuns francs cun ün suravaunz da las sortidas da 24 181 francs.
29.08.2025Jon Duschletta
Que zieva amortisaziuns ordinarias ed extraordinarias ill’otezza da totelmaing 876 295 francs. Las investiziuns nettas düraunt l’an 2024 s’amuntan sün 3,18 milliuns francs. Cun quist import s’hegia pudieu realiser differents progets. Pels ...
