Die Teilnehmenden der Vallader-Originalstrecke starten ab Scuol auf der langen Alternativstrecke. Die Teilnehmenden der Jauer-Strecke starten auch in Scuol statt in Fuldera, oder auf Wunsch auf der mittleren Alternativstrecke ab Zernez. Die Startenden der Livagnasco-Strecke starten in Zernez statt in Livigno. Die Starts der Putèr-Strecke ab S-chanf und der Zernezer-Strecke ab Zernez sind unverändert. Zu beachten sind die neuen Startzeiten.



Voraussichtliche Startzeiten:

Scuol: lange Alternativstrecke, 110 km 7.15 Uhr

Zernez: mittlere Alternativstrecke, 78 km 9.30 Uhr

S-chanf: Putèr, 47 km, 12.00 Uhr

Zernez: Zernezer, 33 km, 13.30 Uhr



Weitere Informationen: www.bike-marathon.com