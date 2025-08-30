Europameister gewinnt den Bikemarathon

Der Europameister Andreas Seewald (D) gewinnt den Nationalpark Bikemarathon auf der Alternativstrecke mit Start und Ziel in Scuol (110 Km) vor dem Schweizer Hansueli Stauffer. Der "Mister Bikemarathon" Urs Huber fährt mit sechs Minuten Rückstand auf den 3. Rang.