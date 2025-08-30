Als bester Engadiner erreicht Fadri Barandun als hervorragender Fünfter das Ziel in Scuol mit einem Rückstand von 13 Minuten auf den Sieger.
Bei den Damen siegt die Appenzellerin Deborah Inauen auf der Alternativstrecke über 110 Kilometer vor Rahel Blättler aus Scuol.
Auf der Alternativstrecke mit Start in Zernez (78 Kilometer) siegt Roberts Slotins aus Lettland. Mit 52 Sekunden Rückstand erreicht Max Cusini aus Livigno das Ziel als Zweiter. Der Schweizer Tim Gmür wird Dritter. Als bester Engadiner erreicht Yvo Bachmann den 8. Rang.
Bei den Frauen erreicht Tinetta Thanei mit knapp fünf Minuten Rückstand den 3. Rang. Sie muss sich nur von der Italienerin Manuela Pedrana (Siegerin) und Michèle Müller aus Basel geschlagen geben. Mit zehn Minuten und 40 Sekunden Rückstand auf die Siegerin erreicht Christine Buzzetti-Moritz aus Samedan den starken vierten Rang.
Auf der Puter-Strecke von S-chanf nach Scuol (47 Kilometer) sorgt der junge Mic Willy aus Scuol für eine Sensation. Der 15-Jährige wird Zweiter, gerade mal sechs Sekunden hinter dem Sieger Janis Spescha aus Chur. Das Ziel als Dritter erreicht Moritz Schmid aus Mettmenstetten.
Bei den Frauen siegt Alessia Blumer aus Waldstatt über 47 Kilometer, vor Kylie Bintz (LUX) und Tina Hofer (I).
Die gesamte Rangliste gibt es auf datasport.com.
Bei den Damen siegt die Appenzellerin Deborah Inauen auf der Alternativstrecke über 110 Kilometer vor Rahel Blättler aus Scuol.
Auf der Alternativstrecke mit Start in Zernez (78 Kilometer) siegt Roberts Slotins aus Lettland. Mit 52 Sekunden Rückstand erreicht Max Cusini aus Livigno das Ziel als Zweiter. Der Schweizer Tim Gmür wird Dritter. Als bester Engadiner erreicht Yvo Bachmann den 8. Rang.
Bei den Frauen erreicht Tinetta Thanei mit knapp fünf Minuten Rückstand den 3. Rang. Sie muss sich nur von der Italienerin Manuela Pedrana (Siegerin) und Michèle Müller aus Basel geschlagen geben. Mit zehn Minuten und 40 Sekunden Rückstand auf die Siegerin erreicht Christine Buzzetti-Moritz aus Samedan den starken vierten Rang.
Auf der Puter-Strecke von S-chanf nach Scuol (47 Kilometer) sorgt der junge Mic Willy aus Scuol für eine Sensation. Der 15-Jährige wird Zweiter, gerade mal sechs Sekunden hinter dem Sieger Janis Spescha aus Chur. Das Ziel als Dritter erreicht Moritz Schmid aus Mettmenstetten.
Bei den Frauen siegt Alessia Blumer aus Waldstatt über 47 Kilometer, vor Kylie Bintz (LUX) und Tina Hofer (I).
Die gesamte Rangliste gibt es auf datasport.com.
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben