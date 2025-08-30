Anders sei es nicht zu erklären, dass zwei Drittel der einheimischen Fischarten bereits ausgestorben, auf der roten Liste bedrohter Tierarten stünden und existenziell gefährdet seien. Mit dem diesjährigen Motto „Wasser ist Leben“ weist der Schweizerische Fischerei-Verband darauf hin, dass Wasser ein unverzichtbares Lebenselixier ist. Für den Menschen, für die Wirtschaft, für die Energieproduktion – aber auch für die Natur.

Die Bedeutung lebenswerter Gewässerräume geht in der öffentlichen Wahrnehmung unter. Die Natur verdient mehr Respekt, so der Verband.

Der Schweizerische Fischerei-Verband SFV betont anlässlich des Tags der Fische seine konstruktive Rolle zwischen Natur und Gesellschaft. Nach wie vor steht der SFV zu den Ergebnissen des Rundes Tisches für die Realisierung der 16 grossen Wasserkraftwerke. Umso wichtiger ist, dass auch Stromwirtschaft und Politik Wort halten. Konkret verlangt der Fischerei-Verband, dass sich das Parlament bei den Beratungen des Beschleunigungserlasses die Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen im Sinne der Kompromiss-Version Zgraggen als Mindeststandard beschliesset.

Medienmitteilung Schweizerischer Fischerei-Verband