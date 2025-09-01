Bei den Damen spielte Flurina Maier an beiden Tagen ihre soliden 83 Schläge und holte sich zum ersten Mal den Titel einer «Clubmeisterin 2025» mit total 166 Schlägen vor Claudia Simonelli (172) und Carine Heuberger (173). Mit der Kanne in den Armen schwärmte Flurina Maier: «Es ist megacool, die Maestraunza zu gewinnen. Es waren für mich zwei super Golftage.» Bei den Herren krönte sich Nicolas Küchel mit 152 Schlägen vor Daniel Moser (155) und Niklas Gotsch (156) zum «Clubmeister 2025». Zum sehr starken Malojawind, der das Spiel am Nachmittag ziemlich beeinträchtigte, kommentierte Küchel: «Ich bin überglücklich, dass ich gewinnen konnte. Zum Glück hat es mich heute nicht fortgeblasen». (gcc)