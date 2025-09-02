Der FC Celerina hat den positiven Lauf fortgesetzt. Im zweiten Heimspiel liessen sie dem FC Thusis Cazis keine Chance und siegten deutlich mit 3:0. Nach einer halben Stunde brachte Mirko Paulangelo das Heimteam in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Engadiner die spielbestimmende Mannschaft. 20 Minuten vor Schluss sorgte Arjan Verhagen für die Entscheidung. Zehn Minuten später traf Jerome Dung zum 3:0-Endstand. Die Celeriner setzen ein nächstes Ausrufezeichen und mischen in der Tabelle weiter vorne mit.





Valposchiavo Calcio bestätigt den positiven Eindruck aus den ersten zwei Spielen. Am Samstag waren die Südbündner in Winkeln zu Gast und überzeugten mit einem 2:4-Erfolg.





Bereits in den ersten 20 Minuten entschied Poschiavo die Partie. Ein Doppelpack von Braun und ein Tor von Benedetti sorgten für eine komfortable Führung. Cathieni erhöhte nach der Pause auf 0:4. In den letzten Minuten konnte der FC Winkeln noch auf 2:4 verkürzen. Mit sechs Punkten aus drei Spielen stehen die Puschlaver auf Platz vier der 2.Liga.





AC Bregaglia spielte im ersten Saisonspiel Auswärts beim CB Surses 1:1 Unentschieden. Für die Bergeller wäre in einem ausgeglichenen Spiel allerdings mehr möglich gewesen. Nach 24 Minuten erzielte Stürmer Tommaso Copes die Führung. Diese hielt bis in die zweite Minute der Nachspielzeit, in der Nicola Poltera für das Heimteam ausgleichen konnte.





Die Lusitanos de Samedan haben mit neun Punkten aus drei Spielen den perfekten Saisonstart hingelegt. Am vergangenen Samstag schlugen sie im Heimspiel die Zweitvertretung des FC Bonaduz mit 3:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit konnten die Engadiner in Halbzeit die entscheidenden Tore erzielen. Die Lusitanos behaupten somit ihre Tabel­len­führung in der 5. Liga.



Autor: Lorenzo Tuena