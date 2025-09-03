Die Gäste aus Thusis begannen schwungvoll und hatten in den ersten fünf Minuten viel Ballbesitz, ohne jedoch Kapital daraus zu schlagen. Celerina blieb geduldig und lauerte auf Konter. In der 7. Minute tauchten Patrik Sequcira und Mirko Paulangelo im Doppelpack gefährlich vor der Abwehr auf, wurden aber im entscheidenden Moment gestoppt. Kurz darauf zog Paulangelo aus 16 Metern ab, doch sein Versuch wurde geblockt.





Mit zunehmender Spieldauer kamen die Einheimischen besser in Fahrt. In der 20. Minute sorgte der eingewechselte Jerome Dung für Wirbel. Nach einem starken Dribbling legte er den Ball zu Paulangelo, doch der wachsame Gästetorhüter verhinderte Schlimmeres.





Das erste Ausrufezeichen setzte Arjan Verhagen nach rund einer halben Stunde: Aus etwa 30 Metern fasste er sich ein Herz und hämmerte den Ball an die Latte. Paulangelo reagierte am schnellsten, nahm den Abpraller auf und vollendete cool ins linke Eck zum 1:0. Bis zur Pause blieb es bei diesem knappen, aber verdienten Vorsprung.





Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Celerina entschlossen, früh die Weichen zu stellen. In der 53. Minute unterband Gregor Steiner einen Angriff der Gäste mit einem kompromisslosen Foul – die gelbe Karte nahm der Routinier dabei in Kauf. Kurz darauf zog Jerome Dung allein von rechts aufs Tor zu, sein Querpass wurde jedoch im letzten Moment geklärt (60.). Zwei Minuten später war es David Duarte, der über rechts durchbrach und Celso Nogueira suchte, der jedoch knapp verpasste.





Die Vorentscheidung fiel schliesslich in der 75. Minute. Wieder war es Duarte, der sich über die rechte Seite durchsetzte und präzise auf Verhagen zurücklegte. Dieser blieb eiskalt und schob zum 2:0 ein. Damit war der Widerstand der Gäste endgültig gebrochen. Nur fünf Minuten später setzte Dung den Schlusspunkt: Nach schöner Kombination tauchte er frei vor dem Tor auf und netzte zum 3:0-Endstand ein (80.).





Fazit: Celerina zeigte im Spitzenspiel eine reife Vorstellung. Nach anfänglichen Schwierigkeiten übernahm die Mannschaft die Kontrolle, nutzte ihre Chancen konsequent in der zweiten Halbzeit und feierte am Ende einen hochverdienten 3:0-Sieg gegen das Team von Ex-Trainer Ersel Sertkan. Damit unterstrich das Team eindrucksvoll seine Ambitionen in dieser Saison. Weiter geht es für den FC Celerina am Sonntag, 7. September zuhause gegen die AC Bregaglia. Anpfiff auf San Gian ist um 14 Uhr.



Autor: Kilian Steiner

Für den FC Celerina spielten: Diego Carrajo, Stefan Christeler, Gregor Steiner, Lothar Homann, Arjan Verhagen, Giuliano Colja, Mirko Paulangelo, Claudio Cadonau, Carlos Tejo, Patrik Sequcira, Sebastian Pfäffli, Peter Evans, Elia Beti, Aronne Beti, David Duarte, Celso Nogueira, Rodrigo Pereira, Jerome Dung