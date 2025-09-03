Die Engadiner traten in dieser Partie längst nicht komplett an, bei den Feldspielern mit insgesamt neun Junioren und vier Aktiven. Drei der St. Moritzer Spieler warn Jahrgang 2009, machten ihre Sache aber gemäss Coach Andreas «Chutz» Schneeberger sehr gut. Im Tor wechselten sich Jan Lony und Talina Benderer (je 30 Minuten) ab. Trotz der durch viele Abwesenheiten (Beruf, Ferien) noch geschwächten Mannschaft konnte «Chutz» Schneeberger Erkenntnisse gewinnen. «Die Jungen haben Potenzial», lobte er die eingesetzten Junioren.





Als Nächstes reist der EHC St. Moritz ins viertägige Trainingslager (4. bis 7. September) nach Telfs in Tirol (A). Die Meisterschaft der 2. Liga beginnt für die Engadiner mit dem vorgezogenen Auswärtsspiel bei den Eisbären St. Gallen am 21. September. (skr)