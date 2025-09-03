Eine Gruppe Frauen ist an diesem heissen Augustnachmittag vom Camping Sur En unterwegs zur Aue Panas-ch. Hier wurde der Inn 2019 renaturiert und damit revitalisiert. Was ist seither passiert? Birgit Kohl von der Stiftung Pro Terra Engiadina, sie ...
Mit Birgit Kohl gibt es an der Aue einiges zu entdecken: Ein Langfühler-Heuschreckenweibchen, ein Admiral, deutscher Enzian, ein «Seehund» aus Totholz oder eine Kurzfühler-Heuschrecke. Fotos: Barbara Esther Siegrist
