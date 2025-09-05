«Wenn Sie hier leben, müssen Sie den Wind lieben»

Dass eine kompetente Dorfführung, in diesem Fall in Poschiavo, keine Domäne Alteingesessener sein muss, beweist Wanda Niederer. Die pensionierte Handweberin mit Tessiner Wurzeln ist vor 21 Jahren zugezogen und bringt nun Gästen ihre neue Heimat näher.