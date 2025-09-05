Mit Wanda Niederer auf Dorfführung durch Poschiavo. Hier vor dem ehemaligen Wohnhaus des Schriftstellers Wolfgang Hildesheimer. Fotos: Jon Duschletta
Der sanft und liebevoll sanierte Palazzi des Künstlerpaares Glaser/Kunz.
Die Häuserzeile an der Via di Palazz ist das Vermächtnis früherer und erfolgreicher Zuckerbäcker und wartet neben einer schmucken Vorderansicht auch mit üppigen Vorgärten und spannenden Rücksichten auf.
Durch diese rückwärtigen Tore gelangten früher Pferde und Kutschen ins Trockene.
