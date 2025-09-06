Der lange Weg zum Hochsitz: Jagdpremiere im Engadin

Jäger brauchen viel Geduld. Das Warten gehört dazu; schon die Vorbereitungszeit kann sich in die Länge ziehen. Für David Baumgartner aus Susch hatte diese Woche das lange Warten auf die erste Bündner Hochjagd ein Ende.