Das schreibt die Gemeinde St. Moritz, die Einzelaktionärin ist, auf ihrer Internetseite. Christoph M. Schlatter, Gemeindevorstand St. Moritz wird in der Mitteilung zitiert: «Seit Mitte 2023 ist die St. Moritz Tourismus AG als eigenständiges Unternehmen erfolgreich im Markt etabliert. Franco Savastano hat den Neuaufbau der AG mit seinem Engagement wesentlich mitgeprägt. Die Gemeinde dankt ihm für seinen grossen Einsatz bei der Weiterentwicklung der Tourismusdestination St. Moritz».



