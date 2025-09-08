Der 53-jährige Italiener und sein Begleiter wollten von der Tschiervahütte aus den Piz Bernina besteigen. Bei der Abseilstelle am Ende des Biancogrates, kurz vor 12 Uhr mittags, stürzte der vorausgehende 53-Jährige rund 500 Meter ab. Er wurde von der Rega geborgen. Das Care Team Grischun betreute seinen Begleiter, der ebenfalls ins Tal geflogen wurde. Für die Tatbestandsaufnahme begaben sich Spezialisten der Kantonspolizei Graubünden und ein Rettungsspezialist Helikopter des SAC mit der Heli Bernina vor Ort.

Kantonspolizei