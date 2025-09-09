Bei einem missglückten Überholma­növer landet ein Fahrzeug im See. Die beiden Insassen können sich selbst retten. So lautete die Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Doch erst der Blick hinter die Kulissen zeigt, wie komplex die ...

Möchten Sie weiterlesen?

Um den Artikel in voller Länge lesen zu können abonnieren Sie die «Engadiner Post/Posta Ladina» oder loggen Sie sich ein. Wir wünschen eine interessante Lektüre.
jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login