Der Turnverein Celerina durfte sich über 30 teilnehmende Teams freuen – drei mehr als im Vorjahr, wenn auch nicht mehr so viele wie zu den besten Zeiten. Bei idealem Wetter genossen Kinder wie Zuschauerinnen und Zuschauer die Veranstaltung. Alle Teil­nehmerinnen und Teilnehmer erhielten als Erinnerung eine Schwimmbrille. Für die jeweils drei erstplatzierten Teams gab es zusätzlich einen Spezialpreis.



Rangliste:

Kategorie Kindergärtner, 1. littechicagogangsters, St. Moritz, (Silas Schmucki, Adèle Emonte, Lorena Zeller), vier klassierte Teams. Schüler 1 1. Team Piz Bernina, Pontresina, (Leonardo Lenz, Andri Lehner, Gian-Andrea, sechs klassierte Teams.

Kategorie Schülerinnen 1 1. Die drei Wiesel, Pontresina, (Emillia Manasi, Gina Costa, Talissa Ackermann), zwei klassierte Teams.

Kategorie Schüler 2 1. Samedöner, Samedan, Quentin Salt, Mauro Schmidli, Aaron Giger, sechs klassierte Teams.

Schülerinnen 2 1. Linolu, Celerina, (Luise Krischker, Norina Zeller, Lisa Veringa), acht klassierteTeams.

Schüler 3, 1. Ils Bünzlis (Burtel Defila, Andri Urech, Gisep Defila), zwei klassierte Teams.

Schülerinnen 3 1. Alle Jahre wieder, Celerina, Lorena von Rickenbach, Alice Cortesi, Lisa von Rickenbach, zwei klassierte Teams.