Der Turnverein Celerina durfte sich über 30 teilnehmende Teams freuen – drei mehr als im Vorjahr, wenn auch nicht mehr so viele wie zu den besten Zeiten. Bei idealem Wetter genossen Kinder wie Zuschauerinnen und Zuschauer die Veranstaltung. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten als Erinnerung eine Schwimmbrille. Für die jeweils drei erstplatzierten Teams gab es zusätzlich einen Spezialpreis.
Rangliste:
Kategorie Kindergärtner, 1. littechicagogangsters, St. Moritz, (Silas Schmucki, Adèle Emonte, Lorena Zeller), vier klassierte Teams. Schüler 1 1. Team Piz Bernina, Pontresina, (Leonardo Lenz, Andri Lehner, Gian-Andrea, sechs klassierte Teams.
Kategorie Schülerinnen 1 1. Die drei Wiesel, Pontresina, (Emillia Manasi, Gina Costa, Talissa Ackermann), zwei klassierte Teams.
Kategorie Schüler 2 1. Samedöner, Samedan, Quentin Salt, Mauro Schmidli, Aaron Giger, sechs klassierte Teams.
Schülerinnen 2 1. Linolu, Celerina, (Luise Krischker, Norina Zeller, Lisa Veringa), acht klassierteTeams.
Schüler 3, 1. Ils Bünzlis (Burtel Defila, Andri Urech, Gisep Defila), zwei klassierte Teams.
Schülerinnen 3 1. Alle Jahre wieder, Celerina, Lorena von Rickenbach, Alice Cortesi, Lisa von Rickenbach, zwei klassierte Teams.
