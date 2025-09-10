Der Turnverein Celerina durfte sich über 30 teilnehmende Teams freuen – drei mehr als im Vorjahr, wenn auch nicht mehr so viele wie zu den besten Zeiten. Bei idealem Wetter genossen Kinder wie Zuschauerinnen und Zuschauer die Veranstaltung. Alle Teil­nehmerinnen und Teilnehmer erhielten als Erinnerung eine Schwimmbrille. Für die jeweils drei erstplatzierten Teams gab es zusätzlich einen Spezialpreis. 

Rangliste: 
Kategorie Kindergärtner, 1. littechicagogangsters, St. Moritz, (Silas Schmucki, Adèle Emonte, Lorena Zeller), vier klassierte Teams. Schüler 1 1. Team Piz Bernina, Pontresina, (Leonardo Lenz, Andri Lehner, Gian-Andrea, sechs klassierte Teams.
Kategorie Schülerinnen 1 1. Die drei Wiesel, Pontresina, (Emillia Manasi, Gina Costa, Talissa Ackermann), zwei klassierte Teams.
Kategorie Schüler 2 1. Samedöner, Samedan, Quentin Salt, Mauro Schmidli, Aaron Giger, sechs klassierte Teams.
Schülerinnen 2 1. Linolu, Celerina, (Luise Krischker, Norina Zeller, Lisa Veringa), acht klassierteTeams.
Schüler 3, 1. Ils Bünzlis (Burtel Defila, Andri Urech, Gisep Defila), zwei klassierte Teams.
Schülerinnen 3 1. Alle Jahre wieder, Celerina, Lorena von Rickenbach, Alice Cortesi, Lisa von Rickenbach, zwei klassierte Teams. 