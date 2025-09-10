Der FC Celerina hat vergan­genen Sonntag das Derby gegen die AC Bregaglia mit 2:1 gewonnen. Bereits nach fünf Minuten jubelte das Heimteam erstmals – allerdings vergeblich: Der Treffer von Jerome Dung wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. In den ersten 25 Minuten erspielte sich Celerina eine Vielzahl an Chancen, verpasste es aber, früh deutlich in Führung zu gehen. In der 36. Minute war es dann so weit. Nach einer Balleroberung von Gregor Steiner im Mittelfeld kombi­nierten sich die Hausherren zielstrebig durch die Mitte. Der Ball landete bei Patrik Sequcira, dessen Schuss geblockt wurde. Am Strafraum stand Pedro Pereira goldrichtig, kontrollierte den Ball einmal und versenkte ihn präzise ins rechte Eck – 1:0. Nur zwei Minuten später legte Celerina nach. Über die linke Seite spielte Elia Beti einen perfekten Pass in die Schnittstelle auf Dung. Dieser war schneller als der herausstür­mende Torhüter und spitzelte den Ball vorbei ins Netz (38.). Mit der verdien­ten 2:0-Führung ging es in die Pause – eine Führung, die eigentlich noch höher hätte ausfallen müssen.





Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Celerina unkonzentriert. Bregaglia nutzte die erste Gelegenheit: Nach einem Einwurf auf Höhe der Eckfahne wurde eine Flanke nur unzureichend geklärt. Alessandro Malacarne nahm den Ball direkt und setzte ihn unhaltbar in den rechten Winkel – 2:1 (48.). Die Partie wurde in der Folge zerfahrener. Celerina verlor etwas den Faden, während Bregaglia aggressiver wurde. Viele Fouls und Unterbrechungen hemmten den Spielfluss, und die Spannung stieg merklich an. Die Gäste drängten mit hohen Bällen, während Celerina vor allem auf Konter setzte, dabei aber die Präzision vermissen liess.





Nach einer gelb-roten Karte gegen die Gäste in der Schlussphase häuften sich die Chancen für Celerina erneut, Tore fielen aber keine mehr. Am Ende rettete Celerina den knappen Vorsprung ins Ziel und feierte einen 2:1-Derbysieg, der aufgrund der dominanten ersten Halbzeit verdient war – auch wenn das Ergebnis unnötig knapp ausfiel. Am kommenden Samstag, 13. September, tritt der FC Celerina zum Spitzenspiel auswärts beim ebenfalls noch ungeschlagenen FC Bonaduz an.



Autor: Kilian Steiner

Für den FC Celerina spielten: Diego Carrajo, Arjan Verhagen, Sebastian Pfäffli, Gregor Steiner, Elia Beti, Claudio Cadonau, Carlos Tejo, Pedro Pereira, Celso Nogueira, Mirko Paulangelo, Jerome Dung, Peter Evens, David Duarte, Rodrigo Pereira, Ahmed Abou El Na Ga, Patrik Sequcira, Nanes Schlegel, Pedro Cardoso