Am vergangenen Wochenende traf die Frauenmannschaft des FC Celerina in ihrem dritten Meisterschaftsspiel der Saison auf den FC Eschenbach – eine Mannschaft, die bis dahin ebenfalls alle ihre Partien gewinnen konnte. Entsprechend gross war der Respekt vor dem Spiel, und die Nervosität im Team war spürbar. Den Start in die Partie gingen beide Seiten vorsichtig an, der FC Celerina fand aller­dings zunehmend besser ins Spiel. In der 24. Minute fiel das erste Tor: Nach einem gut hereingetretenen Eckball landete der Ball über ein Eigentor im Netz der Gäste. Zwar war das Tor aus Celeriner Sicht etwas glücklich, dennoch spiegelte es den Aufwand und die offensive Präsenz der Mannschaft in dieser Phase wider. Mit der knappen 1:0-Führung ging es in die Halbzeitpause.





In der zweiten Halbzeit erhöhte Eschenbach den Druck und kam in der 68. Minute zum Ausgleich. Das Spiel wurde zunehmend intensiver, beide Teams suchten die Entscheidung. Celerina erspielte sich in der Folgezeit mehrere gute Torchancen, doch die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte zunächst. Als sich die Partie bereits dem Ende näherte und vieles auf ein Unentschieden hindeutete, war es erneut eine Standardsituation, die den Unterschied ausmachte. In der 90. Minute führte ein Eckball zu einem sehenswerten Treffer und zur viel umjubelten 2:1-Führung für den FC Celerina. Wenige Minuten später war der dritte Saisonsieg perfekt. Mit diesem Erfolg bleibt die Mannschaft weiterhin ungeschlagen und steht mit drei Siegen aus drei Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz – punktgleich mit Eschenbach, allerdings mit einem Spiel weniger.



Autorin: Giulia Mercuri

Für den FC Celerina spielten: Sarah Uebersax, Elisa Cortesi, Giulia Mercuri (C), Leni Vliegen, Lea Lazzarini, Irene Giovanoli, Martina Forcella, Cintia Pereira, Stella Giovanoli, Giulia Pedroni, Vanessa Grond, Ramona Clalüna, Fiona Donatz, Emma Vliegen, Svenja Brasser, Ariane Affolter, Meret Kern. Elisa Laager