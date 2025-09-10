Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
In cuschina cun Otto Quadroni
Daspö 16 ons as chatta dürant il settember adüna darcheu ad Otto Quadroni illas chamonnas a Stramaina e Chasaroulas in vicinanza da Ftan. Là è’l il schef a la platta da fö e vi da las padellas. L’hom pensiunà cuschina fich gugent – e pissera uschea per buns plats per seis amis chatschaders.
Davo ün di da chatscha esa temp per far viva (da schnestra): Ils trais amis da chatscha da Ftan Jon à Porta, Otto Quadroni e Nicola Cantieni giodan la cumpagnia (fotografia: Otto Quadroni).
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben