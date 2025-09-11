Schülerinnen und Schüler des Lyceum Alpinum Zuoz absolvieren künftig zweimal jährlich mehrtägige «Munich Experience»-Trainings beim FC Bayern München, welche auf demCampus von FC Bayern München oder dem Trainingsgelände der Profimannschaft stattfinden. Dazu gehören auch Stadiontouren, Freundschaftsspiele sowie Besuche von Bundesliga-Spielen. Während der vierwöchigen «Internationalen Summer Camps» in Zuoz leiten Bayern-Coaches die Fussballtrai­nings. Weiterbildungen für Trainerin­nen und Trainer sowie lokale Events mit Vereinen aus der Region ergänzen das Angebot. Laut Rektor Oliver Hartwright sei es etwas ganz Besonderes, Teil der Fussballfamilie des FC Bayern München zu werden. Die Partnerschaft eröffne Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an ausge­wählten Trainings beim deutschen Rekordmeister. Damit unterstreiche das Lyceum Alpinum Zuoz sein Profil als internationale Schule mit sportlichem Schwerpunkt und spreche leistungsorientierte Nachwuchssportlerinnen und -sportler an.





Auch aufseiten des deutschen Rekordmeisters zeigt man sich über diese neue Kooperation erfreut. Laut Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus beim FC Bayern München, stünden beide Partner sowohl für eine erfolgreiche Nachwuchs- und Elitenförderung, als auch für eine ganzheitliche Ausbildung, in der traditionelle Werte und individuelle Kreativität eine übergeordnete Rolle spielen würden.



Medienmitteilung Lyceum Alpinum