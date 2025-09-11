Die Schweizer Nationalmannschaft hat sich an der FIP Polo-Europa­meisterschaft 2025 von ihrer besten Seite gezeigt. In der Vorrunde bewies das Team Kampfgeist und Siegeswillen: Mit einem 8:6-Sieg gegen Frankreich, einem 11:4.5-Erfolg gegen Spanien sowie einem 13:6.5 gegen die Niederlande sicherte sich die Schweiz den Einzug ins Halbfinale. Dort trafen die Spieler auf Italien – und überzeugten erneut mit Teamspirit und Cleverness. Das 9:5 bedeutete den verdienten Platz im Finale.





Im Endspiel gegen Spanien zeigte sich die Schweiz erneut hochkonzentriert und taktisch solide aufgestellt. Fabio Meier, Luca Meier, Patricio Gaynor Jr. und Tomas Ruiz Guiñazu spielten entschlossen auf, mussten sich aber am Ende mit 4:7.5 einem stark aufspie­lenden spanischen Team geschlagen geben. Trotz der Finalniederlage qualifizierte sich das Team für die Polo-Weltmeisterschaft. Zuletzt gewann die Schweiz eine Bronzemedaille an der Europameisterschaft im Jahr 1993.





Besondere Beachtung verdient der Auftritt des jungen Patricio Gaynor Jr., der mit erst 16 Jahren zum ersten Mal die Schweizer Nationalfarben trug. Mit seinem Talent und wichtigen Treffern trug er wesentlich zum Erfolg des Teams bei und gilt als Hoffnungsträger für die Zukunft des Schweizer Polosports. (Einges.)