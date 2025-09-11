Schweizer Polo-Nationalteam gewinnt EM-Silber
Die Schweizer Nationalmannschaft zeigte bei der FIP Polo-Europameisterschaft gute Leistungen, erreichte das Finale gegen Spanien und qualifizierte sich trotz einer 4:7.5-Niederlage für die Polo-Weltmeisterschaft, wobei der 16-jährige Patricio Gaynor Jr. als vielversprechendes Talent hervorstach.
Von links nach rechts: Tito Gaudenzi, Cedric Schweri, Fabio Meier, Tomas Ruiz Guiñazu, Patricio Gaynor, Luca Meier. Nicht im Bild: Team-Coach Raul Laplacette and Team-Manager Reto Gaudenzi. Foto: z. Vfg
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben