Kindesschutz geht uns alle an: Am 15. September 2025 startet im Kanton Graubünden die Fachberatung Kindesschutz. Wie die Standeskanzlei in einer Mitteilung schreibt, unterstützt sie Personen, die beruflich oder im Freizeitbereich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, um ungünstige Entwicklungen und Kindes­­wohlge­­­fährdungen frühzeitig zu erkennen und gezielt Massnahmen zu ergreifen, damit das Wohl von Kindern noch besser geschützt wird. Das Angebot der Fachberatung Kindesschutz wurde vom kantonalen Sozialamt entwickelt und ist von der Regierung als vierjähriges Pilotprojekt geplant. Durch die anonyme, schnelle und kostenlose Beratung bei möglichen Kindeswohlgefährdungen stärkt der Kanton Graubünden die Früherkennung im Kindesschutz.





Das Angebot steht Organisationen, Vereinen wie auch Einzelpersonen offen, die in ihrem beruflichen oder ehrenamtlichen Alltag mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt stehen. Die Fachberatung Kindesschutz ist ein Angebot des Kantons Graubünden. Sie wurde vom kantonalen Sozialamt in Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus verschiedenen Berufsgruppen, der Fach­kommission Kindesschutz und Jugendhilfe sowie unter Berücksichti­gung bestehender kantonaler und nationaler Grundlagen entwickelt. Standeskanzlei





E-Mail: cumpass@gr.ch