Die Gemeindeversammlung Pontresina beschloss einstimmig eine Tarifänderung für Wasser und Abwasser ab Oktober 2025. Auch der Finanzplan 2025 - 2029 wurde zur Kenntnis genommen.
13.09.2025Medienmitteilung 1 min
Die Gemeindeversammlung Pontresina hat am Mittwochabend zwei wichtige Traktanden behandelt. Laut einer Medienmitteilung wurden die Tarife für Wasser und Abwasser neu geregelt. Ab 1. Oktober 2025 sinken die Grund- und Mindestgebühren, während ...
