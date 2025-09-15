Berninapass: Verkehrsbehinderungen wegen Bernina Gran Turismo
Am Wochenende vom 20. und 21. September ist der Berninapass aufgrund des Bernina Gran Turismo für den gesamten Verkehr gesperrt, was zu erheblichen Wartezeiten führt.
15.09.2025Medienmitteilung 1 min
Am Wochenende vom 20. bis 21. September findet am Berninapass die zehnte Austragung des Bernina Gran Turismo statt. Dieser Anlass führt zu Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten. Am Samstag, 20. September , wird die Hauptstrasse Nr. 29, zwischen ...