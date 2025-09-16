Wie Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) berichtet, hat sich das Gestein zwischen dem Piz Pisoc und dem Piz Zuort gelöst, ist auf den Gletscher gefallen und nicht weitergerutscht. Dies bestätigte die Gemeinde Scuol gegenüber RTR nach einer ersten Untersuchung mit dem Helikopter und einem Gefahrenspezialisten des Kantons. Laut der Gemeinde besteht keine Gefahr für Personen, auch wenn mit weiteren Rutschungen zu rechnen sei. Diese wären dann aber viel kleiner. Die Gemeinde Scuol rechnet mit weiteren 50 000 Kubikmetern, die noch ins Tal gelangen könnten. Derzeit sind die Wanderwege in der Val Zuort noch offen, die Gemeinde empfiehlt jedoch, diese Zone nicht zu betreten.