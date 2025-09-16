Las vachas – culla zendra davant oura – sun passadas intuorn mezdi tras Müstair ed han lura fat fermativa davant la Clostra Son Jon a Müstair. Là haja amo dat sülla Via Maistra fin pel davomezdi aint ün’ustaria da festa per giasts ed indigens – inclusiv rapreschantaziuns da la Gruppa da zampuogns da la Val Müstair e la gruppa da tübas «Ils Infernals». L’Alp Mora es ün’alp, ingio cha las vachas vegnan munsas dürant la stà. Lur lat vain trans- portà fin a Müstair e chaschà lura illa Chascharia Val Müstair. L’Alp Mora vain chargiada tradiziunalmaing cun muaglia da bains paurils da Müstair, daspö la fusiun eir cun vachas dad otras fracziuns in Val Müstair. L’alp as rechatta aintasom la Val Mora, üna val parallela da la Val Müstair.
Text e fotografias: David Truttmann/FMR
