Der EHC St. Moritz startet am 21. September mit einer vorgezogenen Partie in die 2.-Liga-Meisterschaft. Dabei setzt das Team auf eine Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, hat jedoch Sorgen bezüglich der Verteidigerpositionen.
17.09.2025
Für den EHC St. Moritz beginnt bereits am Sonntag, dem 21. September, die neue 2.-Liga-Meisterschaft. Die Engadiner treffen auswärts auf den HC Eisbären St. Gallen. Dies ist eine vorgezogene Partie. Die weiteren Mannschaften dieser Gruppe ...
