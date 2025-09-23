Valposchiavo Calcio feierte am Samstag einen klaren 3:0-Sieg gegen FC Besa und steht nun punktgleich mit FC Rüthi an der Spitze der 2. Liga.
Während die anderen Südbündner Vereine ein spielfreies Wochenende genossen, ging für Valposchiavo Calcio der Liga-Alltag in die sechste Runde. Am vergangenen Samstag feierte das Team von Trainer Tiziano Togni den vierten Sieg in Folge und steht ...
