Der 30-jährige Elektriker arbeitete an einer Wohnungsrenovierung. Mit einem Winkelschleifer kürzte er leere Stromrohre. Nach ersten Erkenntnissen rutschte er mit dem Schleifgerät ab und zog sich dabei eine Schnittwunde am linken Handgelenk zu. Der Bauleiter brachte den Verletzten umgehend zur medizinischen Versorgung in die örtliche Arztpraxis. Anschliessend wurde der Mann von einem Team des Ambulanzstützpunktes Zernez ins Spital nach Samedan und schliesslich von der Rettung Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände des Arbeitsunfalles ab.

Kantonspolizei