«Ich wollte nie geführt werden, wollte nur ich selber sein»
Man nennt Monzi Schmidt im Oberengadin liebevoll Madame ÖV. Mit gutem Grund: Sie hat den auf Anfang 2018 gegründeten Gemeindeverband Öffentlicher Verkehr seither nicht nur präsidiert, sondern diesen auch massgeblich mitgeprägt. Ende Jahr ist nun aber Schluss.
Montserrat «Monzi» Schmidt in Samedan im Garten der Chesa Ruppaner, wo sich das Büro des Gemeindeverbandes Öffentlicher Verkehr Oberengadin befindet. «Nicht alle wissen, dass wir nicht der Region unterstehen.» Fotos: Jon Duschletta
Stets engagiert und beispielhaft dossierfest, Madame ÖV, Monzi Schmidt.
