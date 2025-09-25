«Ich wollte nie geführt werden, wollte nur ich selber sein»

Man nennt Monzi Schmidt im Oberengadin liebevoll Madame ÖV. Mit gutem Grund: Sie hat den auf Anfang 2018 gegründeten Gemeindeverband Öffentlicher Verkehr seither nicht nur präsidiert, sondern diesen auch massgeblich mitgeprägt. Ende Jahr ist nun aber Schluss.