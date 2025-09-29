Der EHC St. Moritz erlitt im zweiten Auswärtsspiel die zweite Niederlage. Beim 0:3 gegen den Gruppen-Mitfavoriten Lenzerheide-Valbella entschied schliesslich die bessere Schusseffizienz für die Gastgeber.
29.09.2025Korrespondent:in 3 min
Um es vorneweg zu nehmen, der EHC St. Moritz musste in Lenzerheide eine nochmals verjüngte Mannschaft einsetzen, da aus verschiedenen Gründen (Verletzungen, Krankheit, Abwesenheit) nicht weniger als sieben Stammspieler fehlten. Darunter der ...
