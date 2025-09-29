Um es vorneweg zu nehmen, der EHC St. Moritz musste in Lenzerheide eine nochmals verjüngte Mannschaft einsetzen, da aus verschiedenen Gründen (Verletzungen, Krankheit, Abwesen­heit) nicht weniger als sieben Stammspieler fehlten. Darunter der ...

