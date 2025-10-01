Am Wochenende fand in Davos die dritte Ausgabe des Golf Charity Turnier des Bündner Skiverbands statt, bei dem zugunsten der Nachwuchsförderung ein Teamduell ausgetragen wurde. Mit dabei waren prominente Gesichter aus Sport und Fernsehen.
01.10.2025
Vergangenen Samstag fand in Davos die dritte Ausgabe des Golf Charity Turniers des Bündner Skiverbands (BSV) statt. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, waren erneut zahlreiche prominente Gesichter dabei, darunter die Skilegenden Brigitte ...
