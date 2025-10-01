Vergangenen Samstag fand in Davos die dritte Ausgabe des Golf Charity Turniers des Bündner Skiverbands (BSV) statt. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, waren erneut zahlreiche prominente Gesichter dabei, darunter die Skilegenden Brigitte ...

Möchten Sie weiterlesen?

Um den Artikel in voller Länge lesen zu können abonnieren Sie die «Engadiner Post/Posta Ladina» oder loggen Sie sich ein. Wir wünschen eine interessante Lektüre.
jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login