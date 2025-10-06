Die nicht komplett angetretene U21 von Hockey Grischun Sud unterlag am frühen Sonntagabend in Scuol dem EHC Uzwil nach zähem Kampf mit 2:3 Toren. HGS geriet bis zur 38. Minute mit 0:3 in Rückstand, ehe eine Minute später Marius Balz der erste ...

Viel News in kurzer Zeit

Online-Abo lösen und News auf www.engadinerpost.ch lesen.

jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login