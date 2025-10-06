Die Eishockeymeisterschaft 2025/2026 begann für Hockey Grischun Sud mit zwei knappen Niederlagen bei den ältesten Nachwuchsteams, während die U16-Top ein beeindruckendes Comeback mit einem 7:4-Sieg gegen HC Thurgau feierte.
06.10.2025
Die nicht komplett angetretene U21 von Hockey Grischun Sud unterlag am frühen Sonntagabend in Scuol dem EHC Uzwil nach zähem Kampf mit 2:3 Toren. HGS geriet bis zur 38. Minute mit 0:3 in Rückstand, ehe eine Minute später Marius Balz der erste ...
