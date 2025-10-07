Mehr Unfälle beim Bergwandern
In den letzten 15 Jahren hat sich die Zahl der Bergwanderunfälle in der Schweiz verdoppelt. Hauptursachen sind Stolpern, Ausrutschen und Fehltritte. Suva und BFU empfehlen bessere Planung, passende Ausrüstung und Achtsamkeit, um Unfälle zu vermeiden.
Wanderer auf einem Bergweg oberhalb von Pontresina: In den letzten 15 Jahren hat sich die Zahl der Bergwanderunfälle in der Schweiz verdoppelt. Foto: Engadin Tourismus AG
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben