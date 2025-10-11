Anfang August hat die Gemeinde Pont­resina in einer Mitteilung über die Ergebnisse eines Workshops informiert. Dabei ging es um die künftige Nutzung einer Parzelle in Gemeindebesitz. Konkret war vor rund zwanzig Jahren geplant, auf dem Dach des ...

Viel News in kurzer Zeit

Online-Abo lösen und News auf www.engadinerpost.ch lesen.

jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login