EHC St. Moritz: Erst harmlos, dann zu viele Strafen
Der EHC St. Moritz unterlag dem Glarner EC trotz zahlreicher Chancen und einem Wechsel auf der Goalie-Position nach dem 1. Drittel eindeutig mit 1:6. Abwesenheiten, viele Strafen und Frust sind einige der Gründe für die klare Auswärtsniederlage.
13.10.2025Korrespondent:in 3 min
Link kopieren
E-Mail
Facebook
Whatsapp
Linkedin
X
Reddit
Vier Punkte zeichneten den Auftritt des EHC St. Moritz beim heimstarken Glarner EC aus. Zum Ersten: Die Mannschaft von Coach Andreas Schneeberger trat erneut ohne mehrere Teamstützen an (Verletzungen, Maturareisen oder sonstige Abwesenheiten). ...
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben