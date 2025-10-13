EHC St. Moritz: Erst harmlos, dann zu viele Strafen

Der EHC St. Moritz unterlag dem Glarner EC trotz zahlreicher Chancen und einem Wechsel auf der Goalie-Position nach dem 1. Drittel eindeutig mit 1:6. Abwesenheiten, viele Strafen und Frust sind einige der Gründe für die klare Auswärtsniederlage.