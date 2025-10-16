Die erst 19-jährige Engadinerin Talina Benderer aus Sent ist von Swiss Icehockey erneut für die Frauen-Nationalmannschaft aufgeboten worden. Die Torfrau figuriert unter dem Namen der Südbündner Nachwuchsorganisation Hockey Grischun Sud im Aufgebot und spielt in dieser Saison für das Männer-Zweitligateam EHC St. Moritz. Sie wird als eine von zwei (jungen) Torhüterinnen für die Schweiz an das zweite Turnier der Women’s Euro Hockey Tour (WEHT) vom 5. bis 8. November ins schwedische Ängelholm reisen. Dort treffen die Schweizerinnen auf Schweden, Finnland und Tschechien. Die Engadinerin wird somit am 8. November dem EHC St. Moritz im Heimspiel gegen Glarus nicht zur Verfügung stehen.



Stephan Kiener



