Heute startet die Diavolezza in die neue Wintersaison. Das hochalpine Skigebiet auf 2978 Metern ist damit das erste Nicht-Gletscher­skigebiet der Schweiz, das seine Pisten öffnet, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Bis zum 16. November sind die Pisten jeweils mittwochs, samstags und sonntags geöffnet. An den übrigen Tagen nutzen Nachwuchskader und Nationalmannschaf­ten die Anlagen für Trainingszwecke. Ab dem 20. Dezember beginnt die reguläre Wintersaison, die bis Anfang Mai dauert.



Ein Höhepunkt des Winters ist das Diavolezza Glacier Race am 14. März 2026. Das Volksskirennen führt über die längste Gletscherabfahrt der Schweiz vom Pers- und Morteratschgletscher bis nach Morteratsch. Ein Teil der Startgelder fliesst in Projekte zum Schutz der Gletscher. Mit der Diavolezza beginnt auch im Oberengadin die Wintersaison: der Corvatsch öffnet am 22. November, Corviglia am 29. November und Lagalb am 20. Dezember.



