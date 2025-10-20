Primarschülerinnen und -schüler der Bündner MINT-Woche bauten am letzten Donnerstag in der Schreinerei Pichalain in Fuldera den interdisziplinär gefertigten Skibob zusammen. Fotos: Jon Duschletta
Die Sechstklässlerin Fiona Giacomelli mit der angehenden Schreinerin Corina Caviezel.
Die Drittklässlerin Lena Steiner mit ihrem individuell gestalteten Skibob.
Der Jungstudent der Pädagogischen Hochschule Graubünden PHGR, Samuel Walther aus Müstair, begleitete die MINT-Woche in der Val Müstair und übte sich erstmals in der Praxis.
Blick in die Werkstatt der Schreinerei Pichalain in Fuldera, wo am Donnerstagnachmittag Schülerinnen und Schüler unter fachlicher Anleitung die Arbeit an ihrem Skibob weiterführten.
