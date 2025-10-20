Spielerische Annäherung an die MINT-Berufe

Zum zweiten Mal nach 2024 fand letzte Woche in der Val Müstair die Bündner MINT-Woche statt. Das von der Pädagogischen Hochschule Graubünden lancierte Projekt hat im ganzen Kanton über 120 Primarschulkinder erreicht.