«Per mai d’eira important d’integrar la cultura», disch Jonathan Gerz invers RTR explichond il nom dal restorant. «Il macun rapreschainta il Grischun ed as lascha bain tegner adimmaint.» Il mainagestiun es intant occupà cun diversas lavurs ...
Davo desch ons sainza grond movimaint dess il stabilimaint dal «Chillyhub» uossa reviver sco restorant «Macun». Il mainagestiun Jonathan Gerz voul drivir seis restorant «uschè svelt sco pussibel» (fotografia: RTR).
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben