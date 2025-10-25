Der Graubündnerische Baumeisterverband (GBV) spricht sich gegen die nationale Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» aus, über die am 30. November abgestimmt wird. In ...

Viel News in kurzer Zeit

Online-Abo lösen und News auf www.engadinerpost.ch lesen.

jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login