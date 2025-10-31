«Uossa vain quist sviamaint», ha dit ün giuven partecipant davo la discussiun illa chasa da scoula a Sta. Maria – agiun- dschond ün pa laconic: «Quel vain sco ch’el vain, e nus stuvain uossa far il meglder landroura.»Maniada es la varianta ...
In pitschnas gruppas han las partecipantas e’ls partecipants dal discuors cumünaivel a Sta. Maria discutà sur da diversas tematicas, uschea eir la presidenta cumünala Gabriella Binkert Becchetti (fotografia: Michael Steiner).
