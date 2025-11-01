Ab dem 1. Mai 2026 bietet die Post in Sils ihre Dienstleistungen an einer bedienten Theke in der Tourist Info an, was längere Öffnungszeiten und zusätzliche Services mit sich bringt.
01.11.2025Medienmitteilung 1 min
Die Post passt ihr Angebot in Sils im Engadin an: Ab dem 1. Mai 2026 können Kundinnen und Kunden ihre Postgeschäfte an einer bedienten Theke in der Tourist Info an der Via Marias 38 erledigen, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Damit ...
