Am 3. November präsentieren Schülerinnen und Schüler der Academia Engiadina vielfältige Projekte zu Themen wie Finanzstrategien, Umweltforschung, Drehbuchschreiben und Musikinterpretation.
02.11.2025
Am kommenden Montag, 3. November 2025 um 18.30 Uhr präsentieren sechs Schülerinnen und Schüler in der Aula der Academia Engiadina ihre eindrucksvollen Arbeiten: Ob es Finanzstrategien für Kinder, Umweltforschung, kreative Drehbücher zu ...
