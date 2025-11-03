Il man dal fotograf Florio Puenter ans invida da palpar ingon il Chalender Ladin cun pivatellas finas. Davovart sülla cuverta cotschna müja il tschiervi. Tanteraint as fa dudir la gïa virtuosa da Flurina Sarott chi’ns accumpogna in lös da surpraisa da l’Engiadina e Val Müstair fin oura Bravuogn, ingio cha’ls s-chazis vegnan tantüna a la surfatscha: Per exaimpel il chant da Goita dals Bargunsegners, la büschmainta da temps passats chi fa resüstar ils nöbels da la Chesa Planta. E sül S-chalambert ans sduvlan stizis da temps remots dals dinosaurs e l’aventüra da quel chi tils ha scuverts, intant cha giò sün nossas vias passan ligerins sco pennas ils autos electrics da Cristoferus, e vi la Val Müstair sumsuma l’aviöl nair. Be minchatant s’haja l’impreschiun da dudir a Gec Niggli chi disch amo adüna: «Drauff». Gnit a tadlar da quai e dad amo bler daplü a Scuol, ill’ ustaria da l’Üja, als 8 da november a las 17.00 i’l Hotel Üja a Scuol.
Il Chalender Ladin po gnir retrat dal Chesin Manella, da la vendita online wew.udg.ch ed es eir in vendita in diversas butias in Engiadina. La nouva ediziun vain preschantada als 8 november a las 17:00 i'l hotel Üja a Scuol da la redactura Uorschla Natalia Caprez Brülhart e giasts da surpraisa. In seguit a la preschantaziun daja ün aperitiv.
