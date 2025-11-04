Die Konferenz der Gemeindepräsidenten von Ferienorten fordert die Kantone auf, die Einführung einer Objektsteuer auf selbst genutzte Zweitliegenschaften umzusetzen, um Steuerausfälle nach der Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung zu kompensieren.
04.11.2025Medienmitteilung 1 min
Die Konferenz der Gemeindepräsidenten von Ferienorten im Berggebiet fordert die Kantone auf, die mit der Volksabstimmung vom 28. September geschaffene Möglichkeit zur Einführung einer Objektsteuer auf selbst genutzten Zweitliegenschaften ...
