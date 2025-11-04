Am vergangenen Donnerstag traf sich der Skiclub Bernina Pontresina zur Generalversammlung – und diese brachte einige bedeutende Veränderungen mit sich. Nach beeindruckenden 14 Jahren im Vorstand verabschiedete sich Peter Alder aus dem Präsidium. ...
Von links: Annika Palombo, Philipp Käslin, Peter Alder, Jeannine Schwab, Monica Altherr, Xavier Monnat, Kai Hoffmann, Dina Hälg, Cristina Lehner. Es fehlen: Claudia Nold, Claudio Tinner und Elia Beti. Foto: z. Vfg
